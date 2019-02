O número de nascimentos em Portugal aumentou em 2018, mas não o suficiente para compensar o número de mortes. Este desequilíbrio mantém-se há uma década, nota o Instituto Nacional de Estatística no destaque de Estatísticas Vitais, publicado esta sexta-feira, 8 de fevereiro.

Os nascimentos em território nacional atingiram os 86.973 no ano passado, mais 1% que no ano anterior. Contudo, o número de recém-nascidos não supera o número de óbitos. As mortes aumentaram a um ritmo ainda mais elevado, de 2,9%, para as 112.995.