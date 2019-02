Escola em Vieira do Minho fechada a cadeado para exigir obras

A Escola Básica e Secundária de Vieira do Minho, no distrito de Braga, foi fechada como forma de protesto pela demora nas obras de requalificação, que são prometidas desde 2007.

A Escola Básica e Secundária de Vieira do Minho, no distrito de Braga, foi hoje fechada a cadeado como forma de protesto pela demora nas obras de requalificação, disse o presidente da Associação de Pais.



Segundo Paulo Magalhães, o protesto será repetido na sexta-feira, podendo, entretanto, agendar-se novas formas de luta.



"Estamos desde 2007 à espera de obras, é chegada a hora de dizer basta. Esta escola não tem condições. É o amianto nas coberturas, são aulas em salas com os termómetros a marcar zero graus, é a humidade, são fissuras", referiu.



Disse que para a escola já chegaram a estar previstas obras de 13 milhões de euros, no tempo do governo de José Sócrates, valor que agora desceu para cerca de três milhões.



"Mesmo assim, parece que ninguém tem 300 mil euros para acrescentar ao orçamento", criticou.



O presidente da Câmara, António Cardoso, explicou que já foram abertos três concursos para a obra, tendo os dois primeiros ficado vazios.



O vencedor do terceiro, por sua vez, "não reuniu as condições necessárias para iniciar os trabalhos".



Para o autarca, é necessário subir o preço base em 300 mil euros para aparecerem candidatos à obra.



A Câmara diz que já pediu, sem sucesso, ao Ministério da Educação, que é o dono da obra, que suportasse aqueles 300 mil euros, para que a empreitada tivesse condições de ser adjudicada nos moldes em que foi concebido todo o projeto.



O investimento será comparticipado em 75% por fundos comunitários e a Câmara já assumiu que entrará com 225 mil euros, apesar de se tratar de uma obra da competência do Governo.



"O município até pode, eventualmente, disponibilizar mais algum dinheiro para a obra, mas não os 300 mil euros, porque não tem capacidade para tal", referiu António Cardoso.



Contactado pela Lusa, o Ministério da Educação já disse que "está em contacto com a Câmara Municipal de Vieira do Minho de modo a encontrar uma solução que permita, tão breve quanto possível, iniciar essa obra".



O edifício da Escola Secundária tem cerca de 30 anos e o da Básica mais de 40.



No total, as duas escolas acolhem 800 alunos.