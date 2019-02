Total perplexidade, sérias dúvidas, problemas de inconstitucionalidade. Foi desta forma que, à exceção do PS, os deputados da comissão parlamentar para a Transparência no Exercício de Funções Públicas reagiram esta quarta-feira à proposta socialista que prevê a aplicação de multas a deputados que cometam falhas consideradas graves.

Em causa está a alteração ao estatuto dos deputados, que está já no final do processo legislativo e em fase de votações indiciárias. A proposta em causa acabou por não ser votada e vai ser negociada e reformulada por forma a que seja possível conseguir uma versão que passe no crivo tanto da oposição como dos partidos que apoiam o Governo no Parlamento.

