"Só escaparam as chuteiras dos guarda-redes, que estavam guardadas num outro espaço", referiu.



Em termos de bolas, foram roubadas cerca de 20, preparando-se o clube para gastar de imediato 1.200 euros para repor o 'stock'.



"Levaram ainda equipamento de treino, como camisolas térmicas, além de um televisor que servia para visionarmos os jogos", acrescentou Bruno Vieira.



O assalto foi registado na noite de segunda para terça-feira, tendo os larápios entrado por uma janela que dá diretamente para o balneário e a arrecadação do plantel sénior.



"Só pode ter sido alguém que conhecia muito bem os cantos à casa", disse ainda aquele dirigente.



O Grupo Desportivo Porto d'Ave milita no principal escalão da Associação de Futebol de Braga (Pro-Nacional), ocupando atualmente o segundo lugar na classificação geral, a dois pontos do primeiro, o CCD Santa Eulália.



No próximo domingo, recebe precisamente o Santa Eulália.



"Este assalto, além de um grande rombo nas nossas finanças, significa também um forte revés na preparação do jogo de domingo", rematou Bruno Vieira.



O caso já foi participado à GNR, que está a investigar.

