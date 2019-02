O menor foi identificado e a arma foi apreendida pela Polícia de Segurança Pública de Elvas. A "criança terá entrado na escola e mostrado a arma em tom de brincadeira", referiu o comandante da PSP O menor foi identificado e a arma foi apreendida pela Polícia de Segurança Pública de Elvas.

Uma criança de dez anos foi encontrada esta terça-feira, na Escola Básica de Santa Luzia na posse de uma pistola "de calibre 6.35", avança a Rádio Elvas."A situação foi detetada pelos auxiliares da escola e a arma não tinha munições", referiu o subcomissário David Gomes. "Elemenos da Escola Segura deslocaram-se ao local e em contacto com um professor depararam-se com essa situação. O menor terá entrado no recinto da escola e terá mostrado a arma em tom de brincadeira, atitude que foi vista pelos auxiliares da escola", acrescentou.