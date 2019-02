Tesla vai oferecer Roadster de 250 mil euros a um português

Imagine que acordava um dia com a notícia de que estava um Tesla Roadster a caminho de sua casa, sem que tivesse que pagar nada por ele? Um sonho, certo? Pois bem, para um português deixou de ser um sonho e vai mesmo acontecer!

Se não for dono de um Tesla provavelmente o nome Hugo Pinto não lhe diz nada, mas se for um dos muitos portugueses que já tem um automóvel da marca de Elon Musk na garagem, arriscamos dizer que provavelmente até já falou com ele. É que Hugo Pinto é um dos três administradores do "Tesla Club Portugal - a comunidade de donos Tesla em Portugal", espaço no Facebook onde se debatem questões relacionadas com a marca, se trocam experiências e se esclarecem dúvidas.