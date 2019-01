PJ do Porto detém 11 pessoas após buscas a escritórios de advogados

Houve buscas em pelo menos dois escritórios de advogados e a operação ainda está a decorrer.

A Polícia Judiciária do Porto prendeu esta quarta-feira 11 pessoas acusadas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e associação criminosa. O grupo é liderado por um falso contabilista, já com cadastro, que criou um esquema de empresas fictícias para burlar o Estado em vários milhões.



Os detidos são suspeitos da prática de crimes de associação criminosa, fraude fiscal qualificada, branqueamento, falsificação de documentos, burla tributária e fraude contra a Segurança Social. Os detidos são empresários de vários ramos de atividade, 7 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos.



Segundo o comunicado enviado pela Polícia Judiciária, o líder da organização em causa esteve em conluio com outros indivíduos de forma a obter benefícios fiscais indevidos para os seus clientes, nomeadamente em reembolsos de IVA e na diminuição artificial da matéria coletável para efeitos de IRC.



Para conseguir os ditos benefícios, os suspeitos terão declarados dados falsos à Autoridade Tributária, emitindo faturas de compras e prestações de serviços, por meios informáticos, em nome de sujeitos passivos cuja contabilidade tinham a seu cargo.



Com os esquemas referidos, os suspeitos terão burlado o Estado português em cerca de €2.000.000.