Dois homens foram detidos em flagrante e mais de mil doses de liamba apreendidas durante uma operação da PSP no Seixal, distrito de Setúbal, foi anunciado esta segunda-feira.



"No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os suspeitos foram intercetados em flagrante delito na posse de diversos itens conotados ao tráfico", refere a PSP, acrescentando que os detidos têm 27 e 32 anos e que a operação decorreu na madrugada de segunda.



Após a detenção, foram realizadas duas buscas domiciliárias que culminaram com a apreensão de 1.312 doses de liamba, 110 euros em dinheiro, um spray de defesa pessoal, uma balança de precisão, um automóvel e vários utensílios usados para embalamento do produto estupefaciente.



A PSP anunciou também a detenção de três homens em Setúbal que, no âmbito de uma fiscalização rodoviária, foram intercetados com droga.



"Foi realizada busca à viatura utilizada pelos suspeitos que culminou com a apreensão de 12.33 doses de haxixe, sete doses de liamba, quatro doses de heroína, 125 euros em dinheiro e um automóvel", refere a PSP.



As autoridades acrescentam que os detidos têm 30, 35 e 53 anos.