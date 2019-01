Força Aérea resgata com vida dois homens em ravina nos Açores

A carregar o vídeo ...

A Força Aérea Portuguesa resgatou dois homens numa ravina no Pico da Vara, na ilha açoriana de São Miguel, uma "área de vegetação densa" e "onde os meios de socorro terrestres não conseguiam chegar", foi anunciado esta segunda-feira.Os dois homens foram socorridos na manhã de domingo e "estavam perdidos há várias horas numa zona de difícil acesso", precisou a Força Aérea em nota de imprensa."Devido às condições atmosféricas adversas, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores solicitou o empenhamento do meio aéreo ao Centro Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes", tendo sido possível resgatar os homens - de 51 e 54 anos - com sucesso.O resgate foi realizado pela tripulação de alerta que opera o helicóptero EH-101 Merlin, tendo os dois homens sido transportados em seguida para o Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, onde já se encontrava uma ambulância dos bombeiros.