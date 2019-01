O jovem de 19 anos está em estado grave.

Márcio, de 19 anos, não concordava com a participação de dois amigos nos distúrbios de segunda-feira, na avenida da Liberdade, em Lisboa, onde terão apedrejado elementos da PSP.



Os diferentes pontos de vista originaram uma troca de insultos entre os jovens, que combinaram encontrar-se na noite de quinta-feira para debater o assunto. Sem que nada o fizesse esperar, Márcio foi esfaqueado pelos amigos Quévin e Kayo, quando estes chegaram ao prédio onde mora a vítima. O jovem está em estado grave.



Os dois agressores, ambos de 17 anos, acabaram detidos pela PSP já em Chelas, onde moram na zona J. Não terão gostado das críticas do amigo e atacaram-no à facada.



