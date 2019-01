Têm uma desordem sexual que se traduz em comportamentos que se desviam do que é socialmente aceite. Mas por não ser uma doença não se cura.

Em Portugal, vivem 5.280 pessoas que têm uma parafilia, uma desordem sexual que se traduz em comportamentos que se desviam do que é socialmente aceite. Só em 2018 foram inseridos no Registo de Condenados por Crimes Sexuais contra Crianças (RCCSC) 218 nomes de abusadores de menores e pedófilos.



Um destes abusadores sexuais é A. A. tem 40 anos, é casado e não tem filhos. Possui escolaridade superior e é profissional liberal. Foi acusado pela mãe de uma menor de ter tido para com esta e outras pessoas atos de exibicionismo, mostrando-se nu da cintura para baixo a quem passava junto do seu carro. Não possui antecedentes criminais. Apresentou-se voluntariamente para o tratamento.



Estas "são pessoas que têm um problema de saúde mental", explicou à SÁBADO o psicólogo forense Carlos Poiares. Mas o que acontece a estas pessoas depois da prisão? É possível reintegrá-las na sociedade?



A primeira condição para que seja possível reintegrar estes sujeitos na sociedade é controlar e tratar o problema, para que consigam "viver a sua sexualidade de forma diferente", ressalva o psicólogo. É necessário "reprogramar o sujeito em termos da vivência da sua sexualidade", tentando redirecioná-lo e afastá-lo do alvo principal: as crianças.



Esta "reprogramação" deve ter início ainda dentro da prisão ou logo que os sujeitos sejam colocados em liberdade. "Tem de haver um tratamento que permita ao sujeito, quando deixar a cadeia, não estar apenas vencido pela pena que apanhou mas estar modificado". Este é um trabalho "muito intenso", refere Carlos Poiares. "É preciso uma intervenção de psicólogos, em muitos casos de psiquiatras. É necessário apoio médico" antes de se pensar na questão da reinserção na sociedade, frisa.

Um primeiro limite é o emprego. Segundo a lei portuguesa, os condenados por abuso sexual de crianças não podem ter contacto direto com elas nas suas funções profissionais. Um agressor sexual pode ser proibido de exercer profissões que envolvam contacto regular com menores entre cinco a 20 anos, caso a sua vítima tivesse menos de 14 anos. No entanto, e apesar de não ser obrigatório o acompanhamento psicológico, a interação destes sujeitos com a sociedade deve ser controlada, defende Carlos Poiares. É necessária "alguma monitorização enquanto perdurar a liberdade condicional".

Mas a mudança de comportamentos não é fácil. "Pressupõe que haja também uma vontade grande do sujeito para essa mudança, que tem que ser constantemente acompanhada enquanto o tratamento perdurar", afirmou o psicólogo. "Prendê-los apenas não é suficiente. É preciso convencê-los do desvalor do seu comportamento, levá-los a interiorizar o interdito. Se o sujeito não o fizer, tanto faz se esteve na cadeia ou de férias numa ilha do Pacífico".

"Os pedófilos são raros"

Rui Abrunhosa Gonçalves, psicólogo forense e professor de psicologia na Universidade do Minho, acredita que "os pedófilos são raros". "São pessoas que têm unicamente um interesse, do ponto de vista sexual, por menores pré-puberes. Não têm interesse sexual por mais ninguém", disse à SÁBADO, considerando que é necessário separar estes sujeitos dos abusadores sexuais de menores. Os últimos, na maior parte dos casos, "têm uma relação apropriada com um adulto e, por qualquer motivo, tiveram uma circunstância em que desregularam".



O caso de A. foi diferente. Este sujeito, segundo explica o psicólogo, apresentava um risco moderado. Estavam ausentes os indicadores de risco mais graves – como psicopatia, doença mental grave ou frequência elevada de agressões sexuais violentas – mas possuía um "desvio sexual instalado há vários anos pois apresentava comportamentos exibicionistas combinados com voyeurismo desde a sua adolescência". Após ter sido feita a avaliação, o sujeito "apresentou alguns dos indicadores de pior prognóstico, sendo o mais preocupante o facto de ter muita dificuldade em controlar o seu comportamento desviante".

Gonçalves defende que o tratamento para os pedófilos passa por "uma mediação psiquiátrica para o controlo de impulsos", seguindo-se um "treino específico para substituir estes objetos sexuais inapropriados por objetos sexuais apropriados". A pedofilia "não é uma doença no sentido de que possa ser curada", reforça. Acredita, contudo, que os abusadores sexuais de menores "são muito mais tratáveis" que os pedófilos.





Os abusadores sexuais de menores funcionam, de uma forma geral, "bem em contextos sociais". É por isso que, para muitos deles, "não é dada indicação de pena de prisão por não se encontrar um passado antissocial, por terem emprego, por serem responsáveis do ponto familiar".

O professor explica que "a simples ameaça da prisão, o facto de já estarem sancionados do ponto de vista legal, é muitas das vezes suficiente para diminuir a probabilidade de reincidência".

Rui Abrunhosa Gonçalves acredita que é sempre possível uma reinserção na sociedade. "Sou adepto de que as pessoas são recuperáveis e reintegráveis. Mas para isso é preciso promover intervenções - nalguns casos intervenções muito longas, noutros mais breves".



"Há pessoas cuja probabilidade de reintegração e recuperação é de facto muitíssimo baixa", disse. Por esse motivo, é necessário avaliar bem cada caso.



Como começa o tratamento destes sujeitos?

"O primeiro passo para o sucesso do tratamento é a admissão de culpabilidade dos seus atos por parte dos agressores", defende Rui Abrunhosa Gonçalves. Antes de se elaborar qualquer plano de intervenção é necessário avaliar a conduta atual dos indivíduos e a sua história pessoal e criminal. Não é aconselhável, por exemplo, uma intervenção em grupo que "misture" agressores sexuais de diferentes tipologias, explica o psicólogo. Os indivíduos são obrigados a responder a questionários e provas psicológicas, "relatar a sua história de vida e cooperar ao máximo em tudo o que lhe é requerido".

É depois necessário identificar e avaliar os fatores de risco dos sujeitos para uma correta intervenção. Deve avaliar-se "se o indivíduo é ou não psicopata, como se modela a sua agressividade, se é abusador de substâncias e se os crimes cometidos o foram com o cooperação das mesmas ou não, e ainda se é portador de parafilias e/ou de outras desordens mentais ou orgânicas", refere.



Quanto a A., "foi evidente que na génese da problemática do sujeito estava presente uma educação severa e sem afetos, que promoveu um padrão de vinculação pai-filho de tipo evitante. As crianças e os jovens criados neste tipo de relacionamento tendem a desconfiar dos outros e evitam a todo o custo o relacionamento interpessoal. Veem as pessoas como objetos com os quais não conseguem interagir satisfatoriamente pois têm receio que qualquer aproximação seja repelida ou castigada, tal como sucedia quando se aproximavam dos pais. A sua autoconfiança e autoestima são baixas e dispõem de poucos recursos (porque não lhos ensinaram) para lidar adequadamente com os problemas gerados pelo contacto com outras pessoas. Preferem, pois, ignorá-las ou agem de forma impulsiva, desabrida ou esquiva, aumentando a probabilidade de cometerem atos antissociais ou criminosos", revela Rui Abrunhosa. Consequentemente, os atos exibicionistas tinham como objetivo "assustar" os outros, "operar sobre eles um efeito aterrorizante, que levava à excitação sexual do sujeito que culminava no orgasmo".





A recuperação torna-se mais fácil caso o crime tenha sido perpetrado na sequência de algum "fator stressante próximo", como o nascimento de um filho ou dificuldades matrimoniais. Porquê? "Por poder traduzir uma vulnerabilidade situacional ao delito e o seu menor enraizamento na estrutura de funcionamento do ofensor", revela o professor.

Como A. foi ajudado

O processo terapêutico deste sujeito passou por estratégias de autocontrole, "começando pela identificação e erradicação de fantasias desviantes e pelo reconhecimento dos padrões de ativação nervosa autonómica que promoviam a perda de controle e o crescendo de excitação sexual, aos quais foram contrapostas estratégias de relaxamento".

Após um ano e meio não se verificaram recaídas, tendo o processo judicial sido arquivado. O sujeito encontra-se em seguimento.

Em Portugal deve fazer-se "mais e melhor" quanto à reinserção

Apesar de considerar que em Portugal existem meios muito bons, Carlos Poiares considera que "nem sempre são suficientes". "O Estado anda há longos anos a economizar", disse, reforçando que as prisões deveriam ter muito mais psicólogos.

"Temos que olhar para estas coisas de tratamento percebendo que é necessário o Estado dispor de técnicos, de recursos humanos adequados. Não é qualquer psicólogo que pode exercer esta função. É preciso ser alguém que tenha formação específica e especializada para trabalhar com pedófilos", explicou.

"A psicologia não é um artigo de luxo. É fundamental, sobretudo quando está em causa a liberdade de muitas pessoas", garantiu. "Quanto mais se investir, mais se actua na prevenção."

Além de se desenvolver um plano terapêutico, e das ajudas à reintegração, é necessário "existir um controlo mais apertado, nomeadamente das autoridades", defendeu Rui Abrunhosa Gonçalves. Quando um pedófilo fica em liberdade condicional, ou mesmo após este período terminar, "é importante o registo de dados para que a polícia possa ter controlo sobre o que o sujeito anda a fazer", explicou o professor.