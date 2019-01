Autocarro e ecopontos incendiados em Setúbal e Sintra

Vários caixotes do lixo foram incendiados também durante a madrugada desta quinta-feira, junto ao bairro da Bela Vista em Setúbal.

Um autocarro da TST - Transportes Sul do Tejo - foi incendiado na madrugada desta quinta-feira em Setúbal. Ao que o CM conseguiu apurar três jovens foram detidos mas dois deles acabaram por ser libertados.



Cerca de 30 caixotes do lixo e ecopontos foram incendiados também durante a madrugada desta quinta-feira em toda a área do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), com especial incidência no concelho de Sintra.



O alerta foi dado pouco depois das duas da manhã desta quinta-feira.



Uma dezena de contentores e ecopontos ardem na zona de Lisboa



O Comando da PSP de Lisboa registou, esta madrugada, uma dezena de ocorrências de distúrbios na área metropolitana da capital. Todas estiveram relacionadas com incêndios em caixotes e ecopontos do lixo, a maioria das quais registadas nas zonas de Agualva e Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra.



Nesta que foi a terceira noite consecutiva de distúrbios, e segundo o oficial de serviço da PSP de Lisboa disse ao Correio da Manhã, não houve feridos a registar nem danos em viaturas ou em habitações.



De acordo com o mesmo responsável, cerca das 18h00 desta quarta-feira, houve também a registar a detenção de um homem de 37 anos que apedrejou um carro da PSP na rua do Poço dos Negros, em Lisboa. Nenhum agente ficou ferido.