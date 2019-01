no controlo documental surgiram dúvidas sobre as condições de entrada de dois cidadãos estrangeiros e constatou-se que os passaportes eram falsificados.

O Serviço de Estrangeiros Fronteiras (SEF) detetou esta semana no Aeroporto de Lisboa vários cidadãos estrangeiros na posse de documentos falsificados e droga, que se suspeita ser cocaína, informou hoje este órgão policial.



Segundo o SEF, na quinta-feira, no controlo documental surgiram dúvidas sobre as condições de entrada de dois cidadãos estrangeiros, provenientes de um voo de Londres, e em fase de controlo pormenorizado constatou-se que os passaportes eram falsificados.



"Durante a realização de revista foi detetado produto estupefaciente dentro dos forros das mochilas que cada um dos passageiros transportava", refere o SEF, adiantando que os dois cidadãos estrangeiros e a droga foram entregues à Polícia Judiciária.



Na tarde do mesmo dia, o SEF detetou um outro cidadão estrangeiro com dois pacotes suspeitos de serem produto estupefaciente presos ao corpo, um na zona da barriga e outro na zona das costas. O passageiro e o produto, que se suspeita ser cocaína, foram entregues à PJ para os adequados procedimentos processuais.



Na quarta-feira, o SEF deteve três passageiros com documentos falsificados: um passaporte comum com aposição de visto contrafeito, um passaporte comum com subtração de páginas e um passaporte comum falsificado.



Os passageiros foram detidos e levados a juízo juntamente com os documentos fraudulentos.