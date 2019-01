Portugal é o país da União Europeia com mais médicos em medicina geral

Médicos medicina geral na União Europeia

Portugal é o país da União Europeia com mais médicos formados em medicina geral, segundo avança um estudo divulgado pela Eurostat.A informação data do ano de 2016 e avança o número de médicos nos países pertencentes à União Europeia, por cada 100 mil habitantes.Portugal lidera os dados estatísticos com 253 médicos de clínica geral por cada 100 mil habitantes, seguindo-se a Irlanda, com 179 profissionais e a Aústria, com 159.No fim da tabela encontra-se a Grécia, com apenas 42 médicos de clínica geral por cada 100 mil habitantes.