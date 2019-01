Deslizamento de arriba em Tróia destapa esqueleto humano

As ossadas foram encontradas na Ponta do Verde, numa zona muito próxima das ruínas romanas de Tróia. A PJ, a investigar o caso, ainda não tem quaisquer dados.

A Polícia Judiciária de Setúbal está a analisar umas ossadas humanas encontradas na segunda-feira ao início da tarde em Tróia. Um deslizamento de terras que caiu sobre areia e vegetação colocou à mostra um esqueleto humano - no entanto- segundo o Correio da Manhã - só foram encontrados ossos que constituem o corpo da cintura para cima.



Os inspetores foram alertados e ainda fizeram algumas escavações, recolheram os ossos e enviaram para o Instituto Nacional de Medicina Legal, cujas perícias serão fundamentais para revelar dados como a identidade, género, idade e há quanto tempo estava no local.



As ossadas foram encontradas na Ponta do Verde, numa zona muito próxima das ruínas romanas de Tróia. A PJ ainda não tem quaisquer dados sobre o caso.



Segundo o nosso jornal apurou, os inspetores estiveram durante várias horas no local para encontrar todas as ossadas humanas que estariam naquele local há muito tempo - isto tendo em conta o desgaste dos ossos encontrados.



Só nos próximos dias é que poderá haver mais respostas sobre este caso, após serem feitas as análises ao esqueleto humano.