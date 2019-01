Três pessoas consumaram mais de nove dezenas assaltos a residências de "praticamente todo o país", ao longo de quase seis anos.

Três pessoas consumaram mais de nove dezenas assaltos a residências de "praticamente todo o país", ao longo de quase seis anos, indicou hoje a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto, citando uma acusação do Ministério Público.



"Os arguidos, todos de nacionalidade georgiana, entravam nas casas de residência e delas tiravam tudo o que encontrassem de valor e fosse facilmente transportável, preferencialmente dinheiro, joias, material informático e pequenos eletrodomésticos", refere a PGD em nota inserida na sua página de Internet.



Os crimes ocorreram entre 22 de janeiro de 2010 e 17 de dezembro de 2015 e, segundo a nota da PGD, os acusados estão já a cumprir penas entre cinco e oito anos de prisão por crimes similares.



A acusação do processo imputa a um dos três arguidos a maioria dos crimes em causa: 68 furtos qualificados consumados e um tentado, além de um furto simples.



Um segundo arguido praticou, segundo o Ministério Público, 18 crimes de furto qualificado consumados e outro tentado.



Ao terceiro arguido foi atribuída a prática de quatro crimes de furto qualificado.