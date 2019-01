Um homem com cerca de 80 anos matou a mulher e a filha esta sexta-feira no Alandroal, em Évora, e tentou suicidar-se depois de cometer o crime.

Segundo a Rádio Campanário o homem foi encontrado ainda com vida no local do crime, um monte em Terena, no concelho de Alandroal.



O homem, com cerca de 80 anos, utilizou uma arma de fogo para cometer o crime, avança a Rádio Campanário.



O alerta foi dado pelas 11h57 desta sexta-feira e no local estão 14 operacionais apoiados por seis viaturas.