Há registo de três feridos. Sinistro aconteceu no sentido Hospital Santa Maria - Colombo.

Um condutor ficou encarcerado na sequência de um acidente que envolveu várias viaturas junto ao Centro Comercial Colombo, na Avenida Lusíada, em Lisboa. Há ainda registo de mais dois feridos.



O sinistro aconteceu no sentido Hospital Santa Maria - Colombo.



No local estão os bombeiros para efetuarem o desencarceramento do condutor.



Em atualização