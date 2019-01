Um incêndio deflagrou esta terça-feira no restaurante Edmundo, em Benfica, Lisboa.



Ao que o CM conseguiu apurar, a Estrada de Benfica, onde se situa a famosa cervejaria, está cortada ao trânsito.



As primeiras informações dão conta de que o incêndio teve origem na cozinha do restaurante.



Nas imagens captadas pela CMTV, é possível ver fumo negro a sair da chaminé do 'Edmundo'.



No local estão os Bombeiros a combater as chamas.