O caso ocorreu no dia 16 de dezembro do ano passado. A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) numa viatura própria.

O suspeito de ter baleado um homem, de 26 anos, em 16 de dezembro do ano passado, em frente a uma discoteca no concelho de Amadora, distrito de Lisboa, foi detido, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).



"Os factos ocorreram na sequência de uma altercação entre o presumível autor e a vítima, junto a um estabelecimento de diversão noturna, no concelho de Amadora. O detido empunhou uma arma de fogo de calibre de guerra e desferiu um disparo que atingiu a vítima, no tronco, deixando-a ferida com gravidade e a necessitar de internamento hospitalar", refere a PJ, em comunicado.



O detido, também de 26 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas em posto policial, indiciado por homicídio, na forma tentada.



Aquando do crime, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP contou à agência Lusa que o disparo terá acontecido cerca das 06h30 da madrugada de domingo, 16 de dezembro.



