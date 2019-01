Pedro Dias foi condenado em março de 2018 à pena máxima de 25 anos de prisão por vários crimes realizados em Aguiar da Beira, incluído três homicídios.

O Tribunal de Évora adiou esta terça-feira para dia 28 a leitura do acórdão do julgamento de Pedro Dias, condenado a pena máxima por vários crimes em Aguiar da Beira, num processo relacionado com um furto no Alentejo.



A presidente do coletivo que julga o caso informou na sala de audiências que o adiamento se deveu à ausência do arguido, por o Estabelecimento Prisional de Monsanto, onde Pedro Dias está preso, não ter recebido a notificação para que este fosse transportado para Évora.



A leitura do acórdão do julgamento de Pedro Dias foi reagendada para o dia 28 deste mês, às 14h00.



O arguido está acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de furto qualificado numa herdade na zona de Évora.



O crime ocorreu na noite de 8 para 9 de março de 2012, na Herdade do Zambujal do Conde, no concelho de Évora, tendo sido furtadas armas, obras de arte e artigos de arte equestre, num valor total de cerca de 300 mil euros.



Pedro Dias foi condenado, em março de 2018, pelo Tribunal da Guarda à pena máxima de 25 anos de prisão, em cúmulo jurídico, por vários crimes cometidos em Aguiar da Beira, entre os quais três homicídios consumados.



A defesa recorreu da decisão para a Relação de Coimbra, pedindo uma redução da pena, tendo os juízes deste tribunal confirmado, em outubro de 2018, a decisão da primeira instância.