Criança de seis anos em estado grave após ter sido atropelada em Santa Maria da Feira

Criança foi transportada para o hospital de São João, no Porto.

Uma criança de seis anos ficou ferida com gravidade após ter sido atropelada ao início da tarde deste domingo em Santa Maria da Feira.



No local estiveram os bombeiros da Arrifana e uma equipa da VMER da Feira que transportou a criança para o hospital de São João, no Porto.



O alerta foi dado pelas 13h35.