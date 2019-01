Casal encontrado morto em casa no Algarve

Autoridades encontraram uma arma de fogo no local. Vítimas, com cerca de 50 anos, viviam em Lagoa.

Um casal foi encontrado morto em casa em Lagoa, no Algarve. As vítimas mortais têm cerca de 50 anos.



As autoridades suspeitam de homicídio seguido de suicídio mas ainda não há confirmação.



Não são conhecidas divergências entre o casal, segundo apurou o Correio da Manhã.



Foi encontrada uma arma de fogo no local.



O alerta foi dado pelas 12h03. No local estão vários elementos dos Bombeiros Voluntarios de Lagoa, a PJ e GNR.