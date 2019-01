De acordo com o barómetro da saúde oral 2018, cerca de 8% dos portugueses não tem qualquer dente natural e mais de metade não tem dentes de substituição.

Mais de 70% dos portugueses têm falta de dentes naturais e há cerca de 8% que não têm qualquer dente natural, segundo o barómetro da saúde oral 2018.



De acordo com os dados do barómetro, a que a agência Lusa teve acesso, são menos de 30% os portugueses que têm todos os dentes naturais, excetuando os dentes do siso.



A falta de dentes é um problema que afeta mais as mulheres, no entanto é maior a percentagem de homens totalmente desdentados, sendo 8,1% no sexo masculino e de 7,7% no feminino.



Entre os portugueses com falta de dentes naturais, mais de metade não tem dentes de substituição, sejam próteses, dentaduras ou dentes fixos.



Por outro lado, 38% dos desdentados têm próteses ou dentadura e apenas 7,4% têm dentes fixos de substituição.



Os valores referentes à população sem dentes naturais e aos dentes de substituição apurados no barómetro de 2018 estão em linha com os observados nos anos mais recentes, apenas com ligeiras variações.



O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas lembra que a perda de dentes naturais é "cada vez mais frequente" a partir da segunda metade da vida, pelos 40 ou 50 anos, mas alerta para a importância de esses dentes serem substituídos para as funções mastigatórias ou de fala.



"Não chega tratar apena só o que existe quando já há grandes perdas dentárias", frisa Orlando Monteiro da Silva em declarações à agência Lusa, reconhecendo que a colocação de próteses ou implantes é atualmente uma realidade apenas nos serviços privados.



Já há dentistas em cerca de 60 a 70 centros de saúde, mas a reabilitação e a substituição de dentes não estão previstas nas funções dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS).



"Há um trabalho de reabilitação dentária que é fundamental prever no SNS, ou ficamos a meio do caminho para esta população", refere o bastonário.



O barómetro da saúde oral 2018 revela ainda que quatro em cada dez portugueses não vão ao dentista há mais de um ano e quase um terço da população diz que nunca vai ao dentista ou só vai em caso de urgência.



De acordo com o barómetro da Ordem dos Médicos Dentistas, entre 2014 e 2018 aumentou ainda o número de pessoas que não consulta o dentista há mais de dois anos.



No ano que terminou, 41,6% dos portugueses indicaram que não visitavam um dentista há mais de um ano. São 12% os portugueses que estiveram sem ir ao dentista entre dois a cinco anos e há 3,6% de inquiridos que admite nunca ter ido a uma consulta de medicina dentária.



Aliás, segundo o barómetro com dados de 2018, mais de 30% da população em Portugal diz que nunca vai ao médico dentista ou só vai em caso de urgência.