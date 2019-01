Bebé do ano chama-se Kenzo e nasceu à meia-noite em Lisboa

O segundo bebé do ano chama-se Rita e nasceu dez segundos depois da meia-noite. A menina nasceu com 3725 kg por parto natural. Rita tem dois irmãos mais velhos também com nomes começados pela letra r: Rodrigo e Rafaela.



O primeiro bebé do ano chama-se Kenzo e nasceu à meia-noite na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.De acordo com o Correio da Manhã, o bebé nasceu precisamente à meia-noite, com 3.335 kg, e é filho único.