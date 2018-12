O Tribunal de Vila Franca de Xira manteve Rosa Grilo e o amante, António Joaquim, em prisão preventiva.

O Tribunal de Vila Franca de Xira manteve Rosa Grilo e o amante, António Joaquim, em prisão preventiva. A decisão foi tomada pela juíza do processo.



Trata-se de uma apreciação obrigatória porque faz três meses que Rosa Grilo e o amante foram detidos pela Polícia Judiciária e acusados do homicídio do triatleta, Luís Grilo, que estava desaparecido desde dia 16 de junho deste ano.



Leia toda a história no site do Correio da Manhã.