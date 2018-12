Os três feridos foram assistidos nas urgências do hospital de Setúbal.

Três pessoas sofreram esta terça-feira ferimentos ligeiros na sequência de uma fuga de gás canalizado na vila de Palmela (distrito de Setúbal), que obrigou à evacuação de casas, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, a fuga de gás ocorreu num apartamento do 1.º andar de um prédio, tendo o alerta sido dado cerca das 13h20.



A fuga de gás obrigou ainda à retirada de uma dezena de pessoas das suas casas, mas a situação foi depois normalizada, referiu a fonte.



As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Palmela com sete operacionais e quatro viaturas, além da GNR e de um piquete da empresa de gás.