Catástrofes custaram 69,5 mil milhões a seguradoras em 2018

As catástrofes naturais e os desastres causados por acção humana traduziram-se num impacto económico negativo de 155 mil milhões de dólares (136,4 mil milhões de euros) em 2018, tendo as companhias de seguro assumido uma factura de 79 mil milhões de dólares (69,5 mil milhões de euros), o que corresponde a 51% do total, segundo os dados da Swiss Re, companhia de resseguros.





Estes valores não incluem o tsunami que atingiu a Indonésia este domingo e que, segundo o mais recente balanço, causou pelo menos 281 mortos.



As perdas económicas diminuíram 55,7% em relação aos 350 mil milhões de dólares (307,9 mil milhões de euros) registados em 2017. A perda de vidas humanas estabilizou nos 11 mil mortos ou desaparecidos.