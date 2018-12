Fogo destrói armazém têxtil de presidente do Moreirense

Ainda não são conhecidos os prejuízos causados pelo fogo. O pavilhão pertence a Vítor Magalhães, presidente do Moreirense.

Um armazém em Moreira de Cónegos foi, na madrugada deste domingo, consumido pelas chamas. As imagens publicadas nas redes sociais mostram a violência do incêndio.



O pavilhão pertence a Vítor Magalhães, presidente do Moreirense. O conteúdo do armazém não pertence ao presidente, sendo este apenas proprietário da estrutura.



Não há feridos a registar, apurou o Correio da Manhã junto de fonte dos Bombeiros de Vizela.



As causas do fogo ainda não são conhecidas. Também não se sabe qual a dimensão dos danos causados.



Estavam no local, pelas 2h20, 25 operacionais apoiados por sete viaturas dos Bombeiros de Vizela.



O alerta para o fogo foi dado às 00h48.