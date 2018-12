O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou que o partido vai apresentar um projecto próprio de Lei de Bases da Saúde, considerando que não é preciso fazer "nenhuma revolução" em relação ao diploma actual.

Na intervenção no jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD, Rui Rio acusou o actual Governo de ter "piorado substancialmente o Serviço Nacional de Saúde" (SNS) em três anos de governação.

"Mais importante de que se é mais público ou privado ou mais social, é que se sirva as pessoas e ao preço o mais económico que se consiga. O que temos é de cumprir a Constituição: as pessoas terem acesso ao SNS e de forma tendencialmente gratuita. E por isso o PSD vai também apresentar o seu projecto de lei relativamente à Lei de Bases da Saúde", anunciou.