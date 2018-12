Operação do DIAP e SEF identificou mais de 200 estrangeiros em situação de exploração laboral.

Seis indivíduos foram detidos, no Alentejo, por suspeitas de tráfico de pessoas, auxílio à emigração ilegal e associação de auxílio à imigração ilegal, numa operação que identificou mais de 200 estrangeiros em situação de exploração laboral.



Em comunicado divulgado hoje na sua página de Internet, o Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Évora indica que as detenções foram feitas, na terça-feira, em várias localidades do Baixo Alentejo.



Segundo o DIAP de Évora, a operação, que contou com a participação de elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), envolveu a realização de "diligências de busca e apreensão" em cumprimento de mandados de busca domiciliária e não domiciliária.



Durante as buscas, adianta, foram apreendidas "quantias em dinheiro, automóveis, munições e tabaco", além de terem sido "identificadas mais de duas centenas de cidadãos estrangeiros em situação de exploração laboral".



Quanto aos seis detidos, todos de nacionalidade romena e com idades entre os 22 e 47 anos, refere o comunicado, vão ser presentes a tribunal para o primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.



O DIAP de Évora realça que "as vítimas, oriundas de países do leste da Europa, eram colocadas em território nacional e sujeitas a exploração laboral em tarefas agrícolas".



O inquérito e as respectivas diligências de investigação vão prosseguir, sendo o MP coadjuvado pela Direcção Central de Investigação do SEF.