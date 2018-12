Um leitão morto foi colocado em frente à estátua de Simon Bolívar, líder político venezuelano do século XVIII, na Avenida da Liberdade , em Lisboa , com a mensagem "Já lá vão dois anos de espera, Venezuela paga os pernis".Não é conhecido o objetivo concreto de quem colocou o leitão junto à estátua, mas tudo indica que estará relacionado com o facto do presidente venezuelano, Nicolas Maduro , ter acusado Portugal de sabotar a exportação de pernis para o país.