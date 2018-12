Fábrica em Águeda evacuada devido a derrame de material incandescente

Incidente aconteceu na fábrica da multinacional indiana Sakthi, de fundição para o sector automóvel, localizada no Parque Empresarial do Casarão.

A fábrica da multinacional indiana Sakthi, em Águeda, no distrito de Aveiro, foi evacuada devido ao derrame de material incandescente, disse à Lusa fonte dos Bombeiros.



O alerta para a ocorrência na fábrica de fundição para o sector automóvel, localizada no Parque Empresarial do Casarão, em Águeda, foi dado cerca das 10h30.



"O forno furou e houve derrame de ferro líquido que danificou o sistema de refrigeração do forno", disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Águeda, Francisco Santos.



Pelas 11h30, os Bombeiros estavam a proceder ao esvaziamento do forno.



"Como o ferro está a alta temperatura e há água por baixo do sistema de refrigeração, que ficou danificado, estamos a ter medidas de precaução, porque pode haver risco de explosão", explicou o comandante.



Devido a esta situação, a fábrica, onde trabalham cerca de 150 pessoas, foi evacuada como medida de precaução, disse o mesmo responsável.



No local estão os Bombeiros de Águeda com dez homens e quatro viaturas.