A SÁBADO teve acesso ao conteúdo do memorando da PJM em que é descrita a encenação da entrega das armas. Esta segunda-feira, a PJ deteve mais oito pessoas e realizou dezenas de buscas na zona Centro e Sul do País, por suspeitas de crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico armas.

É um documento curto. Uma primeira folha A4 com 14 parágrafos e uma segunda página com apenas cinco linhas. Não tem qualquer timbre das Forças Armadas ou da Polícia Judiciária Militar (PJM). Dele também não consta qualquer data, carimbo ou assinatura. Mas foi na posse desse documento, onde está descrita uma versão dos acontecimentos que levaram à recuperação das armas roubadas de Tancos - e a cujo conteúdo a SÁBADO teve acesso -, que em Novembro de 2017 o então director da PJM, coronel Luís Vieira e o major Vasco Brazão se dirigiram ao gabinete do ministro da Defesa com o objectivo de o informar sobre o modo como tinham conseguido recuperar as armas de Tancos.



Perante a ausência de Azeredo Lopes, o documento foi entregue em mão ao então chefe de gabinete do ministro, major-general António Martins Pereira. E nele constam uma série de frases que indicam que a recuperação das armas, ocorrida a 18 de Outubro de 2017, na Chamusca, tinha sido montada pelos investigadores da Judiciária Militar.



O relato, feito segundo uma lógica cronológica dos acontecimentos, inicia-se com a indicação de que a PJM tinha um informador que se dizia capaz de entregar o material furtado com uma única condição: a de "a PJ nunca ser chamada". Segundo o documento, o informador disponibilizou-se a entregar inicialmente "umas granadas" como prova de boa-fé. Se ao fim de alguns dias a PJM não "chamar a PJ", depois daria a localização do resto do material. A condição é várias vezes repetida: "O não envolvimento da Judiciária". Se o acordo fosse quebrado, o material desapareceria de vez.



Seguem-se depois dois parágrafos fundamentais que mostram claramente que se tinha tratado de uma encenação: "O informador da PJM diz que terá de ser feita uma chamada anónima da Margem Sul de um local que possa ser identificado"; "Major Brazão dá ordem a um militar seu para às 3h da manhã fazer uma chamada para o piquete, que nesse dia era o próprio major Brazão."



De acordo com várias fontes conhecedoras do processo, durante o interrogatório a que foi sujeito pelo juiz João Bártolo, Vasco Brazão fez mais do que dizer que tinha estado no ministério da Defesa: descreveu a sala, o local onde os três protagonistas se sentaram, e adiantou que depois de ler o documento, o então major-general Martins Pereira ligou, através da aplicação WhatsApp, ao ministro da Defesa. Disse-lhe que tinha no gabinete o director da PJM e o então porta-voz da instituição e passou o telefone a Luís Vieira.



Segundo o que Vasco Brazão contou ao juiz de instrução, nessa conversa Luís Vieira explicou ao ministro como tinham recuperado as armas - à margem do inquérito-crime que estava a decorrer no Departamento Central de Investigação e Acção Penal - com a colaboração da GNR. Isso, justificou, foi feito porque o informador exigiu que a Polícia Judiciária não fosse envolvida na operação. Acederam, disse, porque a defesa do interesse nacional - a recuperação das armas - o justificava.



A reacção do ministro

A SÁBADO questionou o ministro da Defesa, por escrito, sobre se tinha sido ou não informado que a operação de recuperação do material de Tancos tinha sido encenada. Contudo, Azeredo Lopes não respondeu às questões enviadas até ao fecho desta edição, na noite de terça-feira, dia 9.



Na passada quinta-feira, 4, depois de o Expresso ter revelado que Vasco Brazão dissera ao juiz João Bártolo que tinha dado conhecimento ao ministro da "encenação montada", Azeredo Lopes reagiu, em Bruxelas, de forma categórica: "É totalmente falso que eu tenha tido conhecimento de qualquer encobrimento neste processo. Não tive conhecimento de qualquer facto que me permitisse acreditar que terá havido um qualquer encobrimento na descoberta do material militar de Tancos."



No mesmo dia, o tenente-general Martins Pereira - que a SÁBADO não conseguiu contactar até ao fecho da edição -, numa nota enviada à Lusa, confirmou que em Novembro de 2017 recebeu o coronel Luís Vieira e o major Vasco Brazão no seu gabinete, mas que não lhe "foi possível descortinar qualquer facto que indiciasse qualquer irregularidade ou indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tancos".



A terminologia usada é importante. Enquanto o militar da PJM revelou ao juiz de instrução que tinha sido dado conhecimento ao ministro da Defesa da "encenação" da recuperação das armas, quer Azeredo Lopes quer Martins Pereira disseram não ter tido conhecimento de "encobrimento" de culpados - o que é algo completamente diferente e que também não é mencionado no memorando entregue ao então chefe de gabinete do ministro.



Após estes desmentidos, o advogado de Vasco Brazão, Ricardo Sá Fernandes, afirmou ao Público que pediu ao DCIAP para ouvir o seu cliente com a justificação de que este teria documentação relevante para entregar: o memorando que foi entregue ao chefe de gabinete de Azeredo Lopes. No entanto, até ao fecho desta edição, essa audição não tinha sido marcada.



Encobrimento negado

A garantia de que não houve qualquer encobrimento dos responsáveis pelo roubo foi, apurou a SÁBADO junto de fontes judiciais, um dos pontos frisados pelos vários militares da PJM nos respectivos interrogatórios: ao contrário da tese do Ministério Público e da Polícia Judiciária, que acreditam que o grupo de investigadores da GNR e da PJM fizeram um acordo para proteger pelo menos um dos autores do roubo das armas, os militares garantem que esse plano nunca existiu e que o seu objectivo final era deter os culpados. Por outro lado, na linha do que foi apresentado pelo MP e pela PJ, admitiram toda a encenação na recuperação do armamento.



Segundo foi dito ao juiz de instrução criminal, sobretudo pelo major Brazão, cujo interrogatório se prolongou por mais de sete horas, no início de Agosto, pouco mais de um mês após o furto do armamento, os investigadores da PJM receberam uma pista. João Paulino, antigo fuzileiro e proprietário de um bar na zona de Ansião, contactou Bruno Ataíde, militar da GNR e seu amigo de infância, a quem disse estar disponível para devolver as armas roubadas com uma condição: que a Judiciária não fosse envolvida.



O militar da GNR informou o sargento Lima Santos, que entrou em contacto com Mário Lage de Carvalho, militar da GNR em serviço na PJM do Porto, com quem mantém uma relação de amizade. Este, por sua vez, informou o major Pinto da Costa, que contactou o major Vasco Brazão. Marcaram um encontro em Lisboa e, juntos, informaram o líder da investigação criminal da PJM, coronel Manuel Estalagem, e o director da instituição, coronel Luís Vieira. Esta versão difere um pouco da tese defendida pela Judiciária que excluiu, por exemplo, Manuel Estalagem da lista de suspeitos do caso.



De acordo com o que foi dito ao juiz de instrução, Luís Vieira terá questionado a equipa da PJM encarregada da investigação ao furto das armas sobre o estado do inquérito. A resposta - "não sabemos de nada" - tê-lo-á encorajado a autorizar a operação. Na época, as duas polícias já estavam em confronto. Não só pela titularidade do caso mas, sobretudo, devido a uma série de conflitos que foram vistos, de parte a parte, como um boicote. Os inspectores da PJ não ficaram satisfeitos com a falta de colaboração prestada pela PJM no acesso aos paióis de Tancos nem às análises forenses efectuadas pelo laboratório militar.



Estes últimos ficaram descontentes ao descobrirem que, meses antes, uma denúncia anónima tinha alertado para a possibilidade de um assalto a uma instalação militar da região centro e que o Exército não tinha sido informado. Denúncia que indicava nomes e telemóveis de suspeitos - incluindo o do civil agora detido - mas que, como a SÁBADO noticiou, andou de tribunal em tribunal até as diligências pedidas pelo MP, como escutas telefónicas, terem sido recusadas pelo juiz de instrução criminal Ivo Rosa. Além disso, os investigadores também não terão acolhido de bom grado a recusa da PJ em permitir que um militar os acompanhasse ao interrogatório de um dos suspeitos apontados na denúncia - Paulo Lemos, conhecido pela alcunha de "fechaduras". Algo que uma fonte judicial justifica com a questão da "confiança que seria necessária para obter informações do suspeito".



Segundo os militares da PJM, nos meses seguintes ocorreram vários encontros entre João Paulino e militares da GNR, em vários pontos do País: Algarve, Leiria e Tomar. Primeiro apenas com Bruno Ataíde. Depois também com o sargento Lima Santos.



Os arguidos no caso tentaram passar a mensagem de que a operação tinha sido improvisada e que, quando ela ocorreu, já achavam que não seria possível recuperar as armas. Vasco Brazão disse ao juiz ter sido informado na semana de 18 de Outubro, em que estava de piquete, de que as armas podiam ser recuperadas. Pediu então ao sargento José Costa que se disponibilizasse para realizar uma chamada anónima a partir do Montijo - o que este fez na madrugada de 18 de Outubro de 2017. No entanto, levou consigo o telemóvel, o que permitiu aos inspectores da PJ identificarem facilmente quem fez a chamada.



Uma escuta suspeita

Depois de as armas terem sido recuperadas, na sequência de um despacho da procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, os procuradores do DCIAP Vítor Magalhães e João Melo abriram um inquérito autónomo para investigar esse aparecimento. Na origem do novo processo está uma denúncia anónima que relata ao detalhe como toda a operação foi montada e quais os seus intervenientes. A Judiciária começou então a investigar os militares da PJM e da GNR envolvidos no caso - que chegaram a detectar inspectores da PJ em acções de vigilância e a reportar essa situação superiormente.



No entanto, acabou por ser um encontro casual, que levou o coronel Luís Vieira a decidir contar ao ministro da Defesa, Azeredo Lopes, que a recuperação tinha sido encenada. Durante uma cerimónia oficial, Luís Vieira foi informado por um seu conterrâneo que a Judiciária estaria a investigar os militares. De acordo com o depoimento do major Brazão ao MP, no dia seguinte recebeu uma chamada do director da PJM a convocá-lo para ir ao gabinete do ministro. "Prepara um documento a explicar o que aconteceu sem grandes detalhes e a justificar a não entrada da PJ", ter-lhe-á dito.



O então porta-voz elaborou o documento que depois ambos entregaram ao chefe de gabinete de Azeredo Lopes. O objectivo seria, justificou, protegerem-se e tentar que o ministro, através da sua influência política, fizesse o inquérito regressar às mãos da PJM, uma vez que as armas tinham reaparecido e estava afastada a possibilidade de terrorismo que justificara a entrega do processo à PJ. A SÁBADO tentou contactar o advogado do coronel Luís Vieira, o também militar Rui Baleizão, para tentar esclarecer a sua versão dos acontecimentos, mas isso não foi possível até ao fecho desta edição.



Segundo o Jornal de Notícias, durante a investigação, a Polícia Judiciária gravou uma conversa telefónica entre os majores Pinto da Costa e Vasco Brazão, em que este último garantia ao colega ter entregado um memorando ao chefe de gabinete do ministro da Defesa. De acordo com o mesmo jornal, como Vasco Brazão já sabia que estava a ser vigiado, os investigadores ficaram com dúvidas sobre o motivo por que referiu esse facto ao telefone.



Os inspectores da PJ e os procuradores do DCIAP não ficaram convencidos. E ao fim de um ano de investigações avançaram para a detenção dos suspeitos. Dos nove detidos, dois - Luís Vieira e João Paulino - ficaram em prisão preventiva. Vasco Brazão encontra-se detido em casa e os restantes ficaram com Termo de Identidade e Residência e proibição de comunicarem entre si. Estão indiciados por associação criminosa, denegação de justiça e prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal e abuso de poder. João Paulino ficou também detido por tráfico de armas e de estupefacientes, bem como por detenção de arma proibida.



