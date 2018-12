Marco Martins, presidente da Comissão Distrital do Porto da Protecção Civil, disse ser "falsa" a informação dada pela NAV.

A Protecção Civil distrital revelou hoje que o Comando de Operações de Socorro (CDOS) do Porto foi alertado para a queda do helicóptero do INEM pelo Comando Nacional e que este foi avisado às 20:09 pela Força Aérea.



Em declarações à Lusa, Marco Martins, presidente da Comissão Distrital do Porto da Protecção Civil, disse ser "falsa" a informação dada pela NAV de que o CDOS do Porto apenas "atendeu" uma chamada sobre o acidente quando a mesma foi "reencaminhada pelo CDOS de Coimbra".



"A chamada chegou ao CDOS do Porto pelo CNOS [Comando Nacional de Operações de Socorro], às 20:15, tendo de imediato sido accionados os bombeiros de Valongo. O alerta chegou ao CNOS às 20:09, pelo departamento de monitorização de radares da Força Aérea. Quanto que diz a NAV, é estranho, até porque há uma linha directa da torre de controlo do Aeroporto do Porto para o CDOS do Porto e a mesma não foi acionada", afirmou.