Anabela Santos Nogueira era advogada com escritório em Braga. Tinha a confiança total dos clientes - a maioria emigrantes - e isso facilitava-lhe o esquema de burlas com a venda de casas. A causídica, de 36 anos, que estava no curso para juízes, no Centro de Estudos Judiciários, vendeu dezenas de imóveis que não lhe pertenciam.

A Polícia Judiciária de Braga fez buscas à casa e ao escritório de Anabela Santos Nogueira esta semana e a investigação calcula que a agora arguida tenha lucrado mais de um milhão de euros com a burla.



