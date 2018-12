Os chefes de equipa de urgência do hospital D. Estefânia, em Lisboa, apresentaram hoje a sua demissão à administração.

Os chefes de equipa de urgência do hospital D. Estefânia, em Lisboa, apresentaram hoje a sua demissão à administração, considerando que houve "quebra do compromisso" feito pela instituição de contratar mais médicos.



O anúncio, feito hoje, refere que os médicos consideram que a situação "é insustentável".



A demissão foi apresentada por todos os chefes de equipa e coordenadores daquele serviço, num total de 10.



O bastonário dos Médicos, que tinha marcado para hoje uma visita àquele hospital de Lisboa está reunido com a administração, depois de ter criticado, na terça-feira, as "graves carências de recursos humanos" na instituição.