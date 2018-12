Governo avança com fim da reforma obrigatória aos 70 anos na Função Pública

O Governo apresentou uma proposta aos sindicatos da Função Pública para acabar com a reforma obrigatória aos 70 anos. FESAP diz que "não faz sentido nenhum".

O Governo propôs aos sindicatos da Administração Pública, na reunião desta sexta-feira, 7 de Dezembro, acabar com a reforma obrigatória aos 70 anos de idade, possibilitando que quem queira continuar a trabalhar o possa fazer.



O Ministério das Finanças tinha dito ao PÚBLICO em Agosto que estava "a ultimar o projecto de diploma" para equiparar o regime do sector público ao do sector privado e acabar com a reforma obrigatória por limite de idade.



Na primeira reunião com os sindicatos após a aprovação do Orçamento do Estado para 2019, as Finanças apresentaram uma proposta nesse sentido.



Assim, na Administração Pública, "quem pretender, pode continuar a trabalhar após completar os 70 anos de idade", refere o Ministério das Finanças num comunicado.



"Permitindo-se a opção do trabalhador por manter-se na vida profissional activa, estimula-se a transferência da experiência profissional e conhecimento entre trabalhadores de diferentes gerações", defende o Governo.



Para o secretário-geral da FESAP, José Abrãao, "trabalhar para além dos 70 anos não faz sentido absolutamente nenhum dadas as enormes carreiras contributivas que os trabalhadores já têm hoje".



Segundo o sindicalista, "podiam criar as condições para que outros trabalhadores pudessem entrar na Administração Pública e aceder às necessidades permanentes dos serviços".