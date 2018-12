Bruno de Carvalho já está oficialmente divorciado de Joana Ornelas. Os papéis do divórcio foram assinados nos últimos dias.

A guarda da filha que têm em comum, Leonor, de apenas oito meses, irá ficar com a mãe, mas o ex-presidente do Sporting poderá estar com a bebé em fins de semana alternados. Terá ainda direito a 15 dias de férias anuais com a filha.



