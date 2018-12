Primeira sessão de julgamento aconteceu durante a manhã de terça-feira no Tribunal de Ponta Delgada.

O filho da cantora Ágata, Marco de Sousa Caneira, de 38 anos, começou esta terça-feira a ser julgado no Tribunal de Ponta Delgada, nos Açores, pela alegada violação de uma jovem menor de 14 anos, na Povoação.



O crime remonta a 18 de setembro de 2016, altura em que o alegado agressor terá violado a jovem, no final de uma festa popular que se realiza na freguesia da Nossa Senhora dos Remédios, na Povoação, Ponta Delgada.



