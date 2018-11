Em causa estão várias notícias sobre parlamentares que estiveram ausentes da AR, mas com presenças registadas.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, vai marcar uma conferência de líderes parlamentares extraordinária para quarta-feira, dedicada às polémicas com 'passwords' de registo de presença em plenário e reembolsos das viagens dos deputados.



Segundo confirmou esta quinta-feira fonte do gabinete de Ferro Rodrigues à Lusa, a reunião dos presidentes das várias bancadas partidárias destina-se a "avaliar diversas questões de funcionamento e organização internos" do parlamento, nomeadamente o "registo de presenças em sessões plenárias" e "as deslocações dos deputados".



A informação foi informalmente transmitida na conferência de líderes que se realizou esta quinta-feira à tarde na Assembleia da República, devendo a convocatória oficial ser enviada na sexta-feira.



