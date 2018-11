Carro a arder fecha Túnel do Grilo e obriga à retirada de condutores

20:51

Viatura ficou destruída pelas chamas. Via chegou a estar cortada mais de meia hora no sentido Camarate-Loures.

Vários condutores tiveram de ser retirados do túnel do Grilo, no sentido Camarate-Loures, depois de uma viatura se ter incendiado, pelas 18h10.



As pessoas tiveram de deixar as viaturas devido ao acumular de fumo no local, que chegou a estar cortado mais de meia hora.



Apesar da evacuação, não há feridos a registar, nem mesmo nos ocupantes da viatura que ficou destruída pelas chamas.



Os bombeiros de Camarate combateram o incêndio, com a circulação rodoviária a efectuar-se de forma condicionada. Bombeiros e PSP acorreram até ao local.