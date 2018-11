Seis pescadores a bordo de barco em risco de naufragar em Santa Cruz

A caminho do local está um barco de pesca, que deverá rebocar a embarcação acidentada para o porto de Peniche.

Uma embarcação de pesca, com seis pescadores a bordo, está em dificuldades desde as 18h41 deste sábado após ter sofrido uma entrada de água a bordo, quando navegava 12 milhas ao largo de Santa Cruz, Torres Vedras. Segundo o Correio da Manhã, no seguimento do alerta, foi mobilizada uma lancha da Estação Salva-Vidas de Peniche.



