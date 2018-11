Homem morre atingido por árvore em Mangualde

A vítima estava a cortar um pinheiro, "que caiu em cima de outro". O impacto levou esse outro pinheiro a tombar e a cair em cima do homem.

Um homem de 35 anos morreu hoje de manhã atingido por uma árvore, em Mangualde, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.



De acordo com a mesma fonte, a vítima estava a cortar um pinheiro, "que caiu em cima de outro". O impacto levou esse outro pinheiro a tombar e a cair em cima do homem, explicou.



Segundo fonte do CDOS de Viseu, o alerta foi dado às 08:23 e o óbito foi confirmado no local.



No terreno, estiveram operacionais da GNR, Bombeiros de Nelas, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu e INEM de Tondela.