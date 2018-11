Transportes públicos vão ter aumento máximo de 1,14% em 2019

O preço dos bilhetes dos transportes públicos vai aumentar no próximo ano até um máximo de 1,14%.





Esta será a taxa de actualização tarifária regular para o transporte público colectivo de passageiros, a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2019, segundo a portaria aprovada.





A actualização que tem como valor máximo a taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor, excepto habitação, nos 12 meses que decorrem entre Outubro do 2017 e Setembro de 2018, que é de 1,14%.