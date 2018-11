Arrastamento da greve dos estivadores está a atrasar exportação dos carros e leva a empresa a pedir preços aos portos de Santander e de Sines.

Por agora é apenas um alerta amarelo. A Autoeuropa vai estudar alternativas ao Porto de Setúbal para escoar a produção dos carros montados na fábrica de Palmela, apurou a SÁBADO.



A greve dos estivadores ao trabalho suplementar e a todo o trabalho aos fins-de-semana e feriados está a atrasar a saída dos navios com carros. O seu arrastamento – a greve começou a 13 de Agosto e está marcada até 8 de Outubro – preocupa os responsáveis pela logística da marca alemã em Portugal, que vão para já pedir preços aos portos de Sines e de Santander – este último, no Norte de Espanha, é um ponto competitivo de exportação de carros.



"O efeito [da greve] já se faz sentir no atraso de alguns navios com carros da Volkswagen Autoeuropa", afirma João Delgado, director de comunicação da Autoeuropa. João Delgado não faz qualquer comentário sobre a ponderação de alternativas a Setúbal, apenas lembrando que este é o porto de referência do produtor em Portugal. Na cerimónia de embarque dos primeiros modelos T-Roc em Setúbal, em Outubro do ano passado, o responsável pelo terminal automóvel do porto alemão de Emden, citado pela revista Cargo, antecipava que "cerca de 80% da produção da fábrica de Palmela" viria a ser "exportada via Porto de Setúbal". Emden é para onde seguem os carros para distribuição no mercado europeu.



A relação entre a Autoeuropa e o Porto de Setúbal tem 20 anos. Há um acordo assinado até 2021 para a concessão de um terminal exclusivo e a expectativa de uma relação duradoura, que levou o porto a anunciar um investimento de mais de 30 milhões para poder responder ao crescimento das exportações com o T-Roc.



Neste cenário é prematuro antever que a fábrica de Palmela poderá descartar Setúbal, de onde já saíram mais de dois milhões de carros. Mas a combinação entre a instabilidade laboral no porto e a exigência de exportação do T-Roc, cuja produção em pleno recomeçou a todo o gás em Agosto, está a forçar os responsáveis pela logística a desenharem planos de contingência, que podem ter impacto na relação futura com Setúbal.



O prolongamento da greve até Outubro leva a perspectivar atrasos maiores na exportação a partir do final deste mês e gera especial receio numa empresa cujo modelo de negócio significa não gerir stock.



A Autoeuropa será um ponto de pressão sobre o Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística, o SEAL, promotor da greve às horas extras e com peso concentrado nos portos de Lisboa (onde começou) e de Setúbal (onde conquistou influência a partir do final da década passada). A principal razão invocada para a paralisação parcial é a discriminação salarial contra os seus associados nos portos de Leixões e Caniçal, na Madeira.



Uma fonte do sector portuário, que falou à SÁBADO sob anonimato, contrapõe que a greve é um reflexo da dificuldade que o sindicato liderado por António Mariano está a ter para alargar a sua influência a Leixões (onde tem uma presença pequena) e tornar-se um sindicato com real escala nacional.



Se Leixões e a Madeira são a razão-chave da greve é em Setúbal e Lisboa que os efeitos pesam. Se a sul do Tejo a Autoeuropa já reconhece atrasos, em Lisboa a paralisação parcial levou à perda de uma linha regular de transporte de contentores para os Estados Unidos. Até ao fecho desta edição, a SÁBADO tentou contactar o SEAL e António Mariano, sem sucesso.



Artigo originalmente lançado na edição nº749 da SÁBADO, de 6 de Setembro de 2018