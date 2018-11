Rosa Grilo escreveu uma nova carta a partir da Cadeia de Tires. O destinatário é Francisco Moita Flores, comentador da CMTV. A viúva fala do filho, continua a ignorar o falecido Luís Miguel Grilo e, pela primeira vez, nem fala do nome do amante.

A viúva suspeita de matar o marido a tiro, sobe o tom e ataca a Polícia Judiciária usando a figura do filho, segundo o Correio da Manhã. "O que pretendia saber era: num mandado de captura perfeitamente legal com as tais boas práticas e preocupações das autoridades, se é recorrente insultarem os filhos ou insultaram os pais à frente dos filhos", escreveu na missiva, onde garantiu uma vez mais que está inocente.

No dia 26 de Setembro, Rosa Grilo foi detida juntamente com o amante, António Joaquim. Ouvida em tribunal, dois dias depois, a viúva mudou a versão dos acontecimentos, entrou em contradições, e contou que o marido afinal não desaparecera, mas tinha sido morto por causa de negócios com diamantes trazidos de Angola . Os autores do homicídio seriam três homens – dois angolanos e um branco – que lhe invadiram a casa no dia 16 de Julho, data em que comunicou às autoridades o desaparecimento do triatleta. Os dois suspeitos ficaram em prisão preventiva, estando acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma proibida.



