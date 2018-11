O CEO do Web Summit, Paddy Cosgrave, anunciou aos jornalistas que, depois da confirmação de que a Web Summit vai ficar em Lisboa por mais 10 anos, veio a decisão de se mudar este ano com a família para a capital portuguesa. E os escritórios terão de alargar.

O CEO da Web Summit, Paddy Cosgrave, anunciou que a permanência do evento em Portugal implica não só a expansão dos escritórios em Lisboa mas também que o próprio CEO venha viver para a capital.



"Vamos expandir os nossos escritórios dramaticamente, assim como o nosso compromisso com Lisboa", anunciou Paddy Cosgrave, quando confrontado com os planos que tinha para a próxima década do evento. Neste contexto, partilhou que deve mudar-se para Lisboa em breve. "Penso que a decisão está tomada", disse Paddy Cosgrave, para depois confirmar aos jornalistas que a intenção de se mudar era uma intenção séria. Nos próximos anos, "nós vamos passar cá muito tempo", explicou.



"Estamos muito entusiasmados com a certeza dos dez anos", diz Paddy. Para o CEO, os meses antes de chegar a acordo foram "muito difíceis" pela incerteza quanto ao futuro, tanto para o próprio como para a equipa.



Paddy aproveitou para notar que o recinto onde decorre o evento está no pico da sua capacidade, o que limita os planos de expansão do evento. "Estamos bastante condicionados", afirma. Conta, por isso, com o compromisso assumido pelo Governo de melhorar as condições. E, embora considere que "não existem limites para a escala" - acabou por pôr o foco na qualidade do evento.



Em relação a planos para o futuro, para além dos escritórios, Paddy não avançou nada de concreto. Partilhou contudo algumas ideias, uma delas, que "devia ser feita" na opinião do CEO do Web Summit seria a "Wine Summit" - uma forma de valorizar o vinho nacional.

Questionado acerca do jantar exclusivo, que o ano passado foi polémico por ter acontecido no Panteão Nacional, Paddy esclareceu que ainda não sabe qual será o local escolhido este ano, mas está assente que "não será no Panteão", anunciou.