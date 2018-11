As condições materiais e a qualidade de vida dos portugueses está a melhorar, o que coloca o índice de bem-estar no nível mais elevado desde que há registos (2004).

O índice de bem-estar dos portugueses atingiu, em 2017, o valor mais elevado desde que há dados (2004), ajudado pelos dois indicadores que o compõem: condições materiais e qualidade de vida, revela esta quarta-feira, 7 de Novembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A situação económica e pessoal das famílias portuguesas tem vindo a melhorar progressivamente nos últimos anos, com vários indicadores a crescerem. Os dados hoje divulgados revelam que o índice de bem-estar económico está no valor mais elevado desde 2004 e que a vulnerabilidade económica e o trabalho e a remuneração estão a melhorar, com os valores a serem os melhores desde 2006 e 2010, respectivamente.

As condições materiais das famílias estão assim em máximos de 12 anos, segundo estes indicadores.

Já a qualidade de vida está em máximos de 2004, com todos os indicadores a melhorarem, à excepção do balanço vida-trabalho, que se encontra no valor mais baixo desde que há dados. Este sub-indicador desceu mesmo pelo segundo mês consecutivo. Esta diminuição "resulta da evolução desfavorável do índice de realização de actividades de apoio familiar", explica o INE, que também divulgou uma outra nota onde se conclui que mais de metade dos portugueses dizem não se poderem ausentar do trabalho para cuidar dos filhos.