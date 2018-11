BE quer novo escalão no adicional ao IMI

O BE quer agravar taxa sobre património imobiliário de elevado valor. O alargamento do fim dos cortes nas pensões antecipadas à CGA e mais informação para o Fisco entre outras das propostas de alteração ao OE apresentadas pelos bloquistas.

O Bloco de Esquerda quer criar um novo escalão de Adicional ao IMI, aplicando uma taxa de 2% para o património imobiliário acima dos dois milhões de euros.

O adicional ao IMI foi criado em 2017 por proposta do Bloco de Esquerda e, actualmente, é devido pelas pessoas singulares que detenham património imobiliário acima de 600 mil euros. Entre esse valor e um milhão de euros, é aplicada uma taxa de 0,7%. Acima desse valor a taxa sobe para 1%.



O que o BE agora vai propor é delimitar a aplicação da taxa de 1%, definindo que acima dos dois milhões de euros a taxa duplique. "É uma forma de redistribuir a carga fiscal para que possamos descer impostos a quem de facto precisa", afirmou a deputada Mariana Mortágua.



Os bloquistas fazem um balanço positivo do novo imposto, mas admitem agora que "há boas condições para ser criado um novo escalão".



Esta foi uma das medidas apresentadas pela deputada bloquista aos jornalistas nesta sexta-feira, 2 de Novembro, o primeiro dia do período de entrega das propostas de Orçamento do Estado para 2019. Os grupos parlamentares têm até dia 16 de Novembro para o fazer.



(Notícia em actualização)